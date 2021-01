Diocesi: Rieti, domenica 31 gennaio raccolta fondi per terremotati in Croazia e Indonesia e per rifugiati sulla Rotta Balcanica

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”: sulle parole del Vangelo di Matteo la diocesi di Rieti ha lanciato una raccolta fondi come “segno di concreta attenzione verso il popolo della vicina Croazia, duramente colpito dal terremoto del 29 dicembre 2020, e verso le popolazioni dell’Indonesia, di nuovo segnate dal sisma del 15 gennaio 2021”. Dopo aver sperimentato il dramma del sisma del 2016, che devastò il Centro Italia, “ma anche la generosa solidarietà di tanti”, la Chiesa di Rieti con questa iniziativa chiama a “un’attenzione non solo nell’ordine di beni materiali, ma anche nella dimensione umana, spirituale e di preghiera”. Per questa ragione, domenica 31 gennaio, durante le messe, sarà data particolare attenzione al dramma del terremoto in Croazia e in Indonesia e sarà promossa una raccolta fondi “a sostegno di tante sorelle e di tanti fratelli provati da una situazione ben nota nel nostro territorio”. Con l’occasione sarà anche posta attenzione al dramma dell’immigrazione, che coinvolge tante persone: soprattutto quelle ammassate in condizione disumane ai confini tra Bosnia Erzegovina e Croazia. “Pur consapevoli che il momento storico che viviamo non è dei migliori a causa del Covid-19 e delle conseguenze anche economiche della pandemia – spiega il direttore della Caritas di Rieti, don Fabrizio Borrello – siamo chiamati a ‘dare’ attenzione, sostegno e aiuto in modo gratuito, consapevoli di aver ‘ricevuto’ altrettanto gratuitamente”.