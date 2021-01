Svizzera: Missione cattolica italiana Canton Lucerna, festeggia 10 anni il Centro Papa Giovanni

Festeggia il suo decimo anno il Centro Papa Giovanni (Cpg) di Emmenbrucke nella Missione cattolica italiana del Canton Lucerna, in Svizzera. Domani, domenica 31 gennaio, festa alla presenza del vescovo ausiliare della diocesi di Basilea, mons. Denis Theurillat, che presiederà una celebrazione eucaristica.

“Avremmo dovuto in questo mese di gennaio 2021 omaggiare il nostro Centro Papa Giovanni per l’opportunità che ci sta dando di incontrarci e di condividere tanti momenti fraterni e invece il Covid sta ancora bloccando tante nostre attività e in particolare la possibilità di celebrare comunitariamente questo decimo anno di vita del nostro Cpg”, dice don Mimmo Basile, alla guida della Missione cattolica italiana del Canton Lucerna.

“Certamente anche se impossibilitati a festeggiare, non mancherà il ricordo insieme alle gioie e alle molteplici sofferenze che ci hanno accompagnato in questi anni”, spiega don Basile che ricorda l’impegno di tanti italiani per dare vita al centro e, in particolare, la “disponibilità concreta e gratuita a eseguire molti dei lavori del nascente Centro Papa Giovanni”. La storia della Missione cattolica di lingua italiana nel Canton Lucerna prende avvio nel lontano 1894 con p. Giocondo da Vaglio, religioso cappuccino che giunse a Lucerna “per prestare l’occorrente servizio spirituale agli operai italiani”. La Missione cattolica italiana viene ufficialmente costituita nel 1962. L’attuale Mci del Canton Lucerna è nata nel 2011 dopo il raggruppamento delle Missioni cattoliche italiane di Emmenbrücke e di Lucerna e conta circa 13mila fedeli italiani.