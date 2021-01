Cinema: Trento, da domani aperte le selezioni per il 24° Religion Today Filmfestival “Viaggio e Pellegrinaggio”

Dal 31 gennaio al 31 maggio 2021 saranno aperte le selezioni per il 24° Religion Today Filmfestival “Viaggio e Pellegrinaggio”, concorso cinematografico internazionale dedicato all’incontro e al confronto tra fedi, popoli e culture, che si terrà a Trento dal 22 al 29 settembre di quest’anno.

Le iscrizioni, gratuite, potranno essere effettuate sul portale filmfreeway.com o sul sito religionfilm.com, dove è possibile ottenere maggiori informazioni. Le categorie principali saranno le stesse della scorsa edizione, dedicata all’ambiente: lungometraggio, cortometraggio, documentario, animazione.

Il tema scelto per la XXIV edizione è quello del “Viaggio” e del “Pellegrinaggio”, che tanto contraddistingue religioni e culture. “Questo Religion Today vuole essere un grido di speranza – dichiara il direttore artistico, Andrea Morghen -: la speranza che presto questo male verrà sconfitto e che si potrà tornare a viaggiare, vedere il mondo, incontrare fedi e diversità”.

“Ci piace pensare che anche questo Festival si potrà tenere in presenza, proprio come la scorsa edizione – afferma Morghen -: nel 2020 siamo riusciti a realizzare la manifestazione nelle piazze e nei cinema, grazie a un grande lavoro dello staff e all’impegno del nostro pubblico, avvalendoci dei dispositivi sanitari e alle norme di sicurezza adeguate. Siamo fiduciosi sulla possibilità di replicare anche nel 2021”.