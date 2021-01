Giornata vita consacrata: Bolzano-Bressanone, il vescovo Muser presiede messa nella casa provinciale della Suore salvatoriane a Merano

Il 2 febbraio ricorre ogni anno la festa della Presentazione del Signore e in tutta la Chiesa si celebra la Giornata della vita consacrata, quest’anno con il titolo “Testimoni della luce, invocano luce per tutti”. La giornata è dedicata alle comunità religiose maschili e femminili e agli istituti secolari. Per l’occasione, martedì 2 febbraio il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, presiederà una celebrazione alle ore 18 nella casa provinciale della Suore salvatoriane a Merano. La funzione sarà preceduta alle 17.45 dalla recita dei vespri della festa della Presentazione del Signore.