Solidarietà: Coldiretti Vicenza, dalle imprenditrici agricole un cuore di stoffa per aiutare le mamme africane

#Solodalcuore. La testa, le mani, ma soprattutto è il cuore delle donne che muove il progetto delle imprenditrici agricole di Coldiretti a favore delle mamme africane. Tramite Medici con l’Africa Cuamm, le agricoltrici di Coldiretti Vicenza abbracciano le iniziative sociosanitarie promosse dai volontari in Africa. L’idea originale è di Katia Zuanon, finalista dell’Oscar Green, che con l’aiuto delle “agrisarte” veneziane dell’Isola di Sant’Erasmo ha prodotto dei cuscini in doppia stoffa: Made in Italy da un lato e in tessuto Wax dall’altro. Coldiretti Vicenza, per sensibilizzare la collettività ha pensato di donare un cuscino personalizzato ad alcune “ambasciatrici”, donne della politica berica e veneta, che contribuiranno a far conoscere l’iniziativa e, soprattutto, a sensibilizzare la collettività rispetto al progetto di Medici con l’Africa Cuamm. Il ricavato dell’operazione va in beneficenza per la costruzione di un ospedale con reparto di ostetrica in Sud Sudan, nell’ambito dell’iniziativa “Prima le mamme e i bambini. 1.000 di questi giorni”, che porta l’attenzione particolare sul tema della nutrizione dall’inizio gravidanza al secondo anno di vita del neonato. La realtà in Africa è così fragile dal punto di vista delle strutture e dei servizi che qualsiasi gesto, donazione, aiuto è determinante l’offerta capillare dei cuscini della gratitudine avviene grazie alla piattaforma e-commerce con l’appoggio organizzativo dei mercati di Campagna Amica.

L’imbottitura dei cuscini è in fibra naturale di mais o di ortica di origine veneta e, attraverso il sito www.solodalcuore.it, si possono ordinare on line e ricevere direttamente, a casa anche in formato “sottovuoto”.

“Un’esperienza che mette in rete il mondo femminile, ancora una volta portatore di valori. Nonostante il periodo, in cui tutto tende a chiudersi, pensare in grande vuol dire aprire gli orizzonti per far rispettare il diritto di ognuno al cibo, alla salute, alla giustizia. Il conto alla rovescia è scattato – commenta Cristina Zen, vicepresidente di Coldiretti Vicenza – da questo momento ogni consegna darà luce alla generosità degli italiani fino ad illuminare l’ambulatorio attrezzato di Rumbek”.