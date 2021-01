Settimana preghiera unità dei cristiani: Assisi, l’ottavario sarà itinerante nel rispetto delle norme anti Covid. Le celebrazioni on line sulla pagina Fb

Con il tema “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” tornano, dal 18 al 25 gennaio, gli appuntamenti della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. “Abbiamo mantenuto – precisa Marina Zola, presidente della Commissione diocesana per l’ecumenismo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino – l’impianto dell’ottavario itinerante, con la partecipazione in presenza secondo le norme anti Covid-19 al momento in vigore, ma, a differenza degli altri anni, le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook ‘Diocesi Assisi–Nocera–Gualdo’ così da raggiungere chi sarà nell’impossibilità di intervenire. Il tema di quest’anno incentrato sull’amore, sulla carità, risuona in noi certamente in modo particolare, alla luce del percorso intrapreso con il piano pastorale diocesano. È il dimorare in Gesù, nel suo amore, che ci unisce e ci dà forza, anche in tempi così critici, per andare verso gli altri, in particolare verso i sofferenti, i soli, i deboli”.

Gli approfondimenti proposti quest’anno sono: “Chiamati da Dio” lunedì 18 gennaio alle ore 18,30 nel santuario della Spogliazione; “Maturare interiormente” martedì 19 gennaio alle ore 18,30 nella basilica inferiore di San Francesco; “Formare un solo corpo” mercoledì 20 gennaio alle ore 18,30 nell’abbazia di San Pietro; “Pregare insieme” giovedì 21 gennaio alle ore 18,30 nella chiesa di San Masseo (solo on line); “Lasciarsi trasformare dalla Parola” venerdì 22 gennaio alle ore 18,30 nella chiesa di Santa Maria Sopra Minerva; “Accogliere gli altri” sabato 23 gennaio alle ore 21,15 nella basilica di Santa Maria degli Angeli; “Crescere in unità” domenica 24 gennaio alle ore 18,30 incontro di preghiera on line animato dalla congregazione anglicana; “Riconciliarsi con l’intera creazione” lunedì 25 gennaio alle ore 18,30 nella cattedrale di San Rufino.

In occasione della XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 17,30, Asher Salah, professore associato dell’Accademia delle Arti Bezalel e della Hebrew University di Gerusalemme, e Giovanni Lenzi, specialista di letteratura ebraica e siriaca, dialogheranno on line sul Libro del Qohelet. L’incontro sarà trasmesso in diretta sempre sulla pagina Facebook della diocesi.