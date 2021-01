Diocesi: Padova, giovedì presentazione online vademecum e linee guida su tutela dei minori con il vescovo Cipolla

Verrà presentato il 14 gennaio alle ore 11.30, sulla piattaforma Zoom, il vademecum della diocesi di Padova per la tutela dei minori. Strumento che concretizza l’attenzione della Chiesa patavina per i minori e le persone vulnerabili, il vademecum è dedicato a quanti quotidianamente nelle realtà parrocchiali si relazionano in presenza o attraverso la rete e gli strumenti social con i minori: responsabili, educatori, animatori.

Intitolato “L’attività educativa con i minori. Linee guida per responsabili, educatori e animatori nella Chiesa di Padova”, voluto dal vescovo Claudio Cipolla, il vademecum è stato realizzato, con il coordinamento del vicario episcopale per la pastorale, don Leopoldo Voltan, dall’Ufficio di Pastorale dei giovani della diocesi in collaborazione con il Sinai – Servizio informazione e aiuto. Il Sinai, istituito nel 2017, rappresenta anche il Servizio diocesano per la tutela dei minori, così come previsto dalle Linee guida emanate dalla Conferenza episcopale italiana e dalla Conferenza italiana superiori maggiori il 24 giugno 2019.

Alla conferenza stampa di giovedì interverranno il vescovo Cipolla, don Voltan, don Paolo Zaramella, direttore Pastorale dei giovani; Giorgio Pusceddu (Pastorale giovani); l’équipe del Sinai: suor Tiziana Merletti, don Antonio Oriente, Giuseppe Comotti, Silvia Destro.