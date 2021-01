Italiani nel mondo: Migrantes, continuano le videoconferenze dedicate alle province italiane

Continua il ciclo di videoconferenze dedicate allo “Speciale province d’Italia 2020” contenuto nel Rapporto Italiani nel mondo 2020 (Rim), promosso dalla Fondazione Migrantes, nell’ambito delle iniziative del Festival della Migrazione. Il prossimo appuntamento, dopo quello del 18 dicembre, è previsto per il 13 gennaio, dalle 15 alle 17. Alcuni degli autori dialogheranno sul tema della mobilità italiana e delle aree metropolitane, in collaborazione con la Cattedra italica dell’Università di Mar del Plata. “Il vero divario non è tra Nord e Sud, ma tra città e aree interne – ricorda Migrantes -. Sono luoghi che si trovano al Sud ma anche al Nord, ma che al Sud diventano doppia perdita: verso il Settentrione e verso l’estero. A svuotarsi ancora sono i territori già provati da spopolamento, senilizzazione, da eventi calamitosi o da sfortunate congiunture economiche”. Nell’incontro del 13 gennaio si punteranno i riflettori sulle province di Catania, Lecce, Livorno e Potenza. A introdurre e coordinare i lavori sarà Delfina Licata, curatrice e caporedattrice del Rim. Interverranno: Daniela Di Benedetto per Catania, Maria Teresa Santacroce e Lucia De Frenza per Lecce, Giorgio Sacchetti per Livorno e Donato Di Sanzo per Potenza. Concluderà i lavori Riccardo Giumelli dell’Università di Mar del Plata e membro della Commissione scientifica del Rapporto Italiani nel Mondo. È possibile seguire l’evento sulla home page di www.festivalmigrazione.it, sulla pagina https://www.facebook.com/festivalmigrazione o sul canale https://www.youtube.com/channel/UCIkQTdGqDl_CurK0NGzezdg.