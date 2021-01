Diocesi: Caritas Cesena, Forlì e Rimini, due progetti per il bando su Servizio civile

Sono due i progetti presentati dalle Caritas di Cesena-Sarsina, Forlì-Bertinoro e Rimini per giovani che vogliono fare un’esperienza nel servizio civile. Nei giorni scorsi è uscito, infatti, il bando per partecipare al Servizio civile universale rivolto a tutti i giovani dai 18 anni compiuti ai 28 anni (28 e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

La Caritas di Cesena-Sarsina ha presentato, insieme alle Caritas di Forlì-Bertinoro e Rimini, due progetti: “Finestra sul mondo”, assistenza a soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale, con quattro posti al Centro di ascolto di Cesena; e “Condividiamo talenti, educazione e animazione culturale verso minori”, in collaborazione con la Pastorale giovanile. In questo caso ci sono due posti presso l’oratorio di Case Finali e uno nella Pastorale giovanile.

La durata dei progetti è di 12 mesi. L’impegno sarà di 1.145 ore in un anno su cinque giorni a settimana. Il compenso è di 439,50 euro al mese.

Le domande vanno presentate solo attraverso la piattaforma qui sotto indicata entro le 14 dell’8 febbraio. La Caritas diocesana consiglia di non aspettare gli ultimi giorni. È possibile presentare una sola domanda. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Servizio civile e su https://domandaonline.serviziocivile.it/.