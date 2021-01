Europol: smantellato DarkMarket, droga e criptovalute. Economia illegale sommersa con 500mila utenti

In una vasta operazione che ha coinvolto Germania, Australia, Danimarca, Moldavia, Ucraina, Regno Unito e Usa, Europol ha smantellato DarkMarket, il più vasto mercato illegale del dark web, che contava 500mila utenti, oltre 2.400 venditori e 320mila transazioni per un totale di circa 140 milioni di euro (con operazioni compiute con le criptovalute bitcoin e monero). Oggetto del commercio illegale erano soprattutto “droghe di ogni genere”, riferisce oggi una nota di Europol, dettagli di carte di credito rubate o contraffatte, carte Sim anonime e malware. L’operazione ha portato anche all’arresto di un cittadino australiano, presunto operatore del DarkMarket, in territorio tedesco, all’individuazione e alla chiusura di oltre 20 server in Moldavia e Ucraina: il sequestro di questo materiale “fornirà agli investigatori nuovi indizi per indagare ulteriormente su mediatori, venditori e acquirenti”. La lotta al DarkWeb è uno degli obiettivi di Europol, che nel contesto del suo Centro per la cyber-criminalità, ha istituito un gruppo dedicato, che collabora con le agenzie di polizia dei Paesi Ue e non solo, per contrastare l’economia illegale sommersa.