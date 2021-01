Coronavirus Covid-19: Perù, vicariato apostolico di Iquitos distribuisce 2.500 ricevitori radio a bambini per seguire lezioni a distanza

Oltre 2.500 ricevitori radio sono già in distribuzione, ma si punta ad arrivare a 7mila. È l’iniziativa del vicariato apostolico di Iquitos, nell’Amazzonia peruviana, che punta a distribuire i dispositivi, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico (che in Perù, come in molti Paesi sudamericani, prende il via a gennaio), a famiglie che non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per acquistare una radio o un televisore o che, nella peggiore delle ipotesi, non hanno accesso all’elettricità (circa metà dei bambini, secondo un’indagine).

Destinatarie dell’intervento sono soprattutto le province di Maynas e Loreto-Nauta. Con l’iniziativa del vicariato apostolico si migliorerà l’accesso dei bambini e dei giovani, a partire dai più svantaggiati, all’istruzione a distanza offerta dal Ministero dell’Istruzione attraverso il programma “Aprendo en Casa” e dalla Direzione regionale per l’educazione di Loreto, che ha avviato il programma “Imparare al suono di Manguaré”.

“Le radio riceventi saranno eco-compatibili, sono realizzate con materiale riciclabile e avranno pannelli solari e batterie ricaricabili incorporate, che ne miglioreranno notevolmente l’utilizzo. Non dipenderà dalle batterie, saranno economiche e non contribuiranno alla contaminazione delle terre e delle acque dei fiumi amazzonici”, ha spiegato mons. Miguel Fuertes, amministratore diocesano del vicariato apostolico di Iquitos, in un’intervista all’agenzia Ancep della Conferenza episcopale peruviana.

Quella di Loreto è stata una delle prime regioni colpite duramente dalla pandemia di Covid-19 e una delle più segnate dalle misure restrittive, lasciando senza istruzione migliaia di scolari che vivono in zone remote e le cui case non hanno accesso a Internet, alla televisione o alla radio. A questa situazione si è aggiunto l’annuncio del Governo, il quale ha ipotizzato che le lezioni virtuali continuino fino a luglio 2021. Intanto, aumentano i casi di Covid-19 nell’Amazzonia peruviana, nella seconda ondata.

In questo contesto, la prima cosa che la Chiesa di Iquitos sta realizzando, oltre alla distribuzione dei ricevitori, è il rinnovamento e l’ampliamento della stazione radio del Vicariato apostolico “La Voz de la selva”.