Diocesi: L’Aquila, il programma della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

Cinque serate di preghiera per alimentare lo spirito dell’unità: è l’iniziativa promossa dall’arcidiocesi di L’Aquila in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani che la Chiesa celebra dal 18 al 25 gennaio. Nell’arcidiocesi abruzzese la preghiera avrà luogo da lunedì 18 a venerdì 22, con la messa incentrata sulla riflessione del giorno proposta dall’Ufficio Cei per l’Ecumenismo, alle 18,30 nella Chiesa di San Mario alla Torretta. Tema guida dell’edizione 2021 della Settimana di preghiera è “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15, 5-9). La partecipazione alle celebrazioni sarà nel rigoroso rispetto delle vigenti prescrizioni per evitare la diffusione da Covid-19.