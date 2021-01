Coronavirus Covid-19: Brasile, muore il salesiano padovano padre Pasquale Forin

È morto domenica in Brasile, per le conseguenze del Covid-19, padre Pasquale Forin, 84 anni, salesiano originario della provincia di Padova. Era in ospedale da più di un mese, prima a Corumbá, la città del Mato Grosso del Sud, capoluogo del Pantanal, dove viveva, e poi a Campo Grande, dove è avvenuto il decesso.

Parroco di San Giovanni Bosco, padre Pasquale è stato per decenni un missionario infaticabile, attivo soprattutto in progetti dedicati a bambini e giovani in situazione di vulnerabilità sociale, sempre a fianco dei più poveri e bisognosi.

Tra i progetti da lui avviati – grazie anche alla sua capacità di mantenere ponti di solidarietà con l’Italia, in particolare con il Veneto e con il Piemonte, dove vivevano numerosi suoi parenti -, spiccano un ospedale diurno per bambini denutriti (“Casa de Recuperação infantil padre Antonio Müller”), un doposcuola per ragazzi dai 7 ai 18 anni (“Centro de Apoio Infanto Juvenil”), una casa per minori in stato d’abbandono (“Casa Irma Marisa Pagge”).

Inoltre, ha saputo accompagnare il cammino dei piccoli proprietari terrieri, favorendo l’avvio di piccole “fazende” e processi di aggregazione del mondo contadino e degli indigeni guató. Intervistato dal Sir lo scorso settembre, in occasione degli incendi che avevano devastato il Pantanal, aveva mostrato grande preoccupazione proprio per i piccoli agricoltori, temendo che il fuoco si espandesse anche alle loro proprietà.