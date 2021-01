Diocesi: mons. Panzetta (Crotone) ai sindaci, “con la raccomandazione alla cura il Papa propone un modello antropologico alternativo all’individualismo”

Domenica 10 gennaio, in occasione della celebrazione diocesana della giornata della pace, mons. Angelo Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina, ha incontrato, in modalità online viste le restrizioni da pandemia, i sindaci dei comuni della provincia di Crotone. Lo riferisce un comunicato diffuso dalla diocesi, precisando che l’iniziativa è stata organizzata dall’Ufficio pastorale sociale e del lavoro della curia arcivescovile. Fonte di ispirazione, il messaggio di Papa Francesco per la 54ª Giornata mondiale della pace, “La cultura della cura come percorso di pace”.

Don Pasquale Aceto, responsabile del suddetto Ufficio, ha richiamato “l’importanza del servizio dei sindaci alle loro comunità” e “la responsabilità nella gestione dei prossimi aiuti finanziari”. L’invito a “fare sistema” tra le diverse istituzioni è arrivato dal presidente della Provincia, Simone Saporito. Mons. Panzetta ha fatto riferimento al messaggio per Giornata mondiale della pace di Papa Francesco, sottolineandone la “valenza metapolitica”, perché “tocca valori fondamentali per il conseguimento del bene comune”. “Attraverso la raccomandazione della cura”, ha osservato, il Pontefice “propone un nuovo modello di antropologia, alternativo a quello dell’individualismo”, che “propugna, invece, una visione del soggetto chiuso e accartocciato su se stesso”. La cultura della cura, secondo il vescovo, ha inoltre un fondamento filosofico e non può prescindere dalla relazione. “Attraverso la relazione, infatti, l’uomo può maturare un’autentica esperienza morale”. Importante la formazione, “perché – ha concluso il presule – solo attraverso l’educazione è possibile creare una mentalità condivisa e una cultura comune”.

Nella seconda parte dell’incontro online hanno preso la parola i sindaci, che, prosegue il comunicato, “hanno espresso, per l’invito, gratitudine e volontà di poter collaborare per la crescita e il rilancio di questo territorio”.