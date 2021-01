Diocesi: Caritas Modena, un magazzino a Santa Rita diventa centro di raccolta e distribuzione

I locali di Santa Rita, adibiti nel rispetto delle norme di sicurezza, sono stati il punto di partenza per la distribuzione di generi alimentari per i più poveri ad opera della Caritas di Modena. Lì verrà data continuità al progetto “Donne e uomini di speranza”, che proseguirà nel 2021 incontrando sempre più volontari disponibili a partecipare.

Negli stessi locali di Santa Rita sarà realizzata anche una sede di approvvigionamento per le parrocchie modenesi che, in questi primi giorni dell’anno, stanno già comunicando le loro richieste secondo i criteri condivisi dalla direzione Caritas, dall’arcivescovo di Modena, mons. Erio Castellucci, e dal vicario generale, don Giuliano Gazzetti. L’attivazione di questo luogo è stata possibile grazie alle donazioni ricevute da privati, da Caritas italiana, dai fondi 8xmille della Cei e dal Comune di Modena. Questo magazzino alimentare diocesano sarà anche un luogo aperto alla riflessione sulle modalità di rifornimento e sostegno alimentare delle Caritas parrocchiali. “Riflessione urgente in un tempo di crisi. Azione pastorale, questa, intenzionata a costruire una rete di volontariato sempre più radicata nel territorio”.