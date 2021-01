Pena di morte: Comunità Sant’Egidio, “bene la sospensione dell’esecuzione di Lisa Montgomery”

La Comunità di Sant’Egidio esprime “grande soddisfazione” per la decisione del giudice distrettuale Patrick Hanlon di sospendere l’esecuzione capitale di Lisa Montgomery. La donna, detenuta da 16 anni nel braccio della morte, sarebbe stata uccisa proprio oggi, ad appena otto giorni dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, oppositore della pena di morte federale. La Comunità auspica che il provvedimento, motivato dalla necessità di verificare lo stato di salute mentale di Lisa, “evolva verso la sospensione definitiva della sentenza e le venga risparmiata la vita”. Perché questo avvenga chiede di continuare ad aderire all’appello promosso su www.santegidio.org, che in pochi giorni ha già raccolto migliaia di firme. “Il coinvolgimento dell’opinione pubblica italiana e internazionale è essenziale nella battaglia per la vita di Lisa e di tutti coloro su cui pende la minaccia di esecuzione della pena capitale, negli Stati Uniti e nel mondo”, conclude.