Diocesi: mons. Baturi (Cagliari), “chiediamo l’intercessione di sant’Efisio per essere liberati dalla pandemia”

“Dio onnipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione: conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre”. Lo scrive l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, nel suo messaggio per la solennità di sant’Efisio martire, compatrono del capoluogo sardo, che ricorre il 15 gennaio.

In quel giorno, al termine della Messa per la solennità del santo, il presule rinnoverà a nome di tutta la diocesi di Cagliari l’atto di affidamento già espresso, lo scorso 16 marzo 2020, per la pandemia. “Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti”, ha aggiunto ricordando le parole di Papa Francesco. “Ancora una volta ci rivolgiamo fiduciosi al nostro santo patrono e difensore del popolo cagliaritano e ne invochiamo l’intercessione, perché siamo liberati dai pericoli del contagio e cresca in noi una fede viva, una carità ardente, una speranza certa”.