Coronavirus Covid-19: Coldiretti, anche i trattori per la sanificazione delle strade sempre più deserte

Emergenza coronavirus Covid-19, il primo trattore della Coldiretti in partenza per la distribuzione di acqua disinfettante nelle strade di Tornino insieme alla Protezione civile

Con le strade sempre più deserte con il nuovo decreto scatta l’offensiva antivirus su marciapiedi e asfalto con la distribuzione del disinfettante nelle piccole e grandi città che schierano i trattori della Coldiretti. Dal Piemonte al Veneto, dal Lazio alla Toscana, dalla Puglia alla Campania sono stati messi a disposizione i mezzi agricoli degli agricoltori della Coldiretti per partecipare attivamente alla lotta al Coronavirus. “I trattori possono raggiungere – precisa la Coldiretti – anche le strade più strette e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate o per le pendenze dei tracciati stradali”. “Grazie all’uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori – continua Coldiretti – viene igienizzato il manto stradale con la più grande opera di bonifica della rete viaria”. Si tratta “di una mobilitazione che – conclude Coldiretti – rafforza l’impegno degli agricoltori e contoterzisti in questo difficile momento di emergenza dove a 740mila aziende agricole è stato chiesto di continuare a lavorare per garantire le forniture alimentari alla popolazione nonostante problemi e difficoltà”.