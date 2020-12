Volontariato: Sassoli (Parlamento Ue), contributo essenziale nella pandemia. “Insieme possiamo farcela rimettendo al centro un’etica della persona”

“Per l’Unione europea il volontariato è un settore fondamentale”. Da Bruxelles David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, interviene con una dichiarazione per l’odierna Giornata mondiale del volontariato. “Fondamentale non solo perché favorisce coesione tra comunità, ma anche perché costituisce radice del progetto europeo”. “In questo momento così difficile – afferma – è necessario il contributo di tutti per superare una stagione difficile e proiettarci verso un futuro migliore”. Sassoli riconosce dunque il ruolo essenziale svolto dal volontariato nella pandemia. “Cosa saremmo stati senza i volontari che si sono rimboccati le maniche per aiutare i cittadini in questa fase drammatica?”, si chiede. “Solo insieme possiamo farcela”, aggiunge, “rimettendo al centro un’etica della persona”.

Volunteering is the root of the European project. On #InternationalVolunteerDay our heartfelt thanks go to all volunteers and all those who have rolled up their sleeves and helped our citizens to persevere in this dramatic period. #IVD2020 pic.twitter.com/21c0AjEU8m

— David Sassoli (@EP_President) December 5, 2020