Coronavirus Covid-19: tampone rapido in farmacia, siamo andati a vedere come funziona

foto SIR/Marco Calvarese

Dopo l’accordo siglato tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria dei farmacisti, è ormai possibile eseguire nelle farmacie convenzionate, al costo di 22 euro e senza ricetta medica, un tampone rapido antigenico per rilevare l’eventuale presenza del coronavirus Covid-19. Come Sir siamo andati a vedere come funziona, effettuando un tampone nella farmacia Marconi di Roma, che ha allestito lo spazio per gli esami in un locale indipendente, separato dalla zona destinata alla vendita, sistemato proprio di fronte all’ingresso.

“È un test antigenico che prende gli antigeni del virus e con un test simile a quello di gravidanza, si evidenzia se ci sono o meno le proteine del rivestimento capsidico del virus”, spiega la biologa Maria Luigia Giammarco, sottolineando come l’affidabilità dell’esame sia molto migliorata: “È uno strumento per monitorare il più possibile, perché è importante sapere in tempo reale quante persone possono essere infettive”. “Un servizio di tamponi che ha il grande vantaggio di dare la risposta immediata”, dichiara il dottor Mario Marchese, proprietario della farmacia, che ha voluto organizzare un servizio che ritiene importante, perché aiuta ad alleggerire il carico di lavoro dei centri ospedalieri: “Essendo sul territorio la struttura sanitaria più facilmente raggiungibile, le persone riescono a fare il tampone senza grosse difficoltà”. In caso di positività, i dati del paziente vengono trascritti sulla piattaforma della Regione Lazio e viene indicato alla persona, di recarsi a casa ed avvisare il medico di base che gli prescriverà un test molecolare di conferma. “Le richieste sono tante, in particolare per i giorni che precedono il Natale”, aggiunge Marchese evidenziando come le persone vogliano essere più tranquille prima di recarsi in visita da familiari anziani, “cerchiamo di essere molto prudenti e di andare a fare le visite ai propri cari con la massima sicurezza”