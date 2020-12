Rai Due: Sulla via di Damasco, domani una puntata dedicata a “paura e fede” in tempo di pandemia

La paura di ammalarsi sta modificando anche il nostro rapporto con Dio? Sono mutate le dimensioni e gli spazi in cui ci muoviamo nelle nostre città e tutta la vita ne risente. Ma si può vivere la fede senza comunità? Le parrocchie rimangono luogo di ascolto, di aiuto, di solidarietà? Per rispondere a queste domande, ospite della prossima puntata di Sulla via di Damasco, in onda domenica 6 dicembre, su Rai Due, alle 8.50, don Stefano Cascio. Il sacerdote è parroco in un quartiere periferico di Roma, Torre Spaccata. “Le difficoltà stanno diventando sempre più grandi – ha detto – la comunità ha il dovere di rispondere nell’attenzione al vicino, facendo crescere la solidarietà nel condominio e nel proprio quartiere”.

A raccontare all’interno del programma di Vito Sidoti come vivono le parrocchie, le associazioni e i movimenti questa nuova dimensione della fede, anche la voce di padre Umberto Micillo e di alcuni membri del Rinnovamento dello Spirito. Durante la trasmissione, al conduttrice Eva Crosetta presenterà la bellezza della cattedrale di Aosta, “monumento millenario che esalta la forza salvifica dell’arte davanti alle difficoltà di questo tempo”.