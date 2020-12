Diocesi: Molfetta, Premio letterario e giornalistico “don Tonino Bello”

La diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, attraverso l’impegno del settimanale diocesano “Luce e vita”, che edita l’opera omnia degli scritti del Servo di Dio Antonio Bello, e dell’associazione “Stola e grembiule”, indice la prima edizione del Premio letterario “don Tonino Bello”, con due sezioni distinte, la poesia metafisica e il giornalismo di prossimità. Annunciato a novembre, il bando di concorso per il premio letterario viene rilanciato sul settimanale alla vigilia dell’8 dicembre, 63° anniversario dell’ordinazione sacerdotale del vescovo Tonino Bello. “Ciascun autore – si legge nel bando – potrà presentare tre testi, per un totale di massimo 90 versi, che siano classificabili nell’ambito della Poesia metafisica o della lirica civile atta a promuovere i valori tipici dell’etica cristiana”. I testi non dovranno aver ricevuto pubblicazione cartacea, né online né potranno essere divulgati prima della conclusione del concorso. Inoltre, circa la seconda sezione, “i partecipanti dovranno inviare un servizio giornalistico scritto, di lunghezza compresa tra 4.000 e 5.000 caratteri spazi inclusi, pubblicato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 su testata giornalistica, cartacea o digitale, regolarmente registrata al tribunale. L’articolo deve affrontare tematiche di interesse locale o nazionale, con stile di prossimità, sempre in armonia con i principi etici del cristianesimo. La sezione è destinata a giornalisti, iscritti all’Albo”. La data di scadenza per l’invio telematico è 31 gennaio 2021.