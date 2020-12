Volontariato: Misericordie d’Italia, “chi si mette a disposizione degli altri è un vero eroe di questa pandemia insieme agli operatori sanitari”

“I volontari sono stati i veri eroi di questa pandemia insieme agli operatori sanitari e tutt’ora si stanno impegnando in servizi di emergenza e di aiuto alla popolazione”. Così la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia in una nota diffusa in occasione della Giornata internazionale del volontariato per rendere omaggio a “donne e uomini che ogni giorno si mettono a disposizione degli altri chiedendo in cambio solo un semplice sorriso”.

“Facendo un bilancio – si legge – sono circa 16.000 i volontari delle Misericordie impiegati nella prima e seconda fase della pandemia, in ogni parte d’Italia”. “Hanno continuato a fare trasporti in emergenza, ma anche consegnato spesa e farmaci a domicilio, svolto le operazioni per rilevare la temperatura corporea negli aeroporti, fatto assistenza ai passeggeri di navi da crociera, sostenuto le famiglie e le comunità e, in quest’ultimo periodo, operando nell’ambito dei drive through dove vengono realizzati i tamponi”, spiega la Confederazione nazionale che “li ringrazia tutti per il loro instancabile ed insostituibile lavoro”.