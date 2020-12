Volontariato: Casellati, “è l’espressione dell’Italia migliore, senza le conseguenze della pandemia sarebbero state ancora più dolorose”

“Il volontariato è l’espressione dell’Italia migliore. Un mondo fatto di associazioni e di persone che ogni giorno si dedicano agli altri con generosità e senza chiedere nulla in cambio”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata internazionale del volontariato.

Per la seconda carica dello Stato, l’impegno dei volontari nell’assistenza ai poveri, ai malati, ai disabili, nei soccorsi e ovunque ci sia bisogno, è un contributo irrinunciabile per il nostro Paese. Senza di loro anche le conseguenze della pandemia sarebbero state ancora più dolorose”. “Sono e sarò sempre una sostenitrice del volontariato – assicura Casellati – e di quell’Italia dell’altruismo che contribuisce al progresso della collettività e ci aiuta a costruire la speranza nel futuro”.