Santuari: Oropa, stasera “Luci di speranza”. Musiche, letture e testimonianze in diretta streaming dalla basilica antica

Prenderà il via con “Oropa: le luci della speranza” il cammino verso la quinta centenaria incoronazione della Madonna di Oropa in programma domenica 29 agosto 2021. La prima tappa sarà ospitata nella serata di oggi, sabato 5 dicembre, alle 21, nella basilica antica alla presenza del vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella. Nel corso della serata, con la regia di Manuele Cecconello e la curatela musicale di Giulio Monaco, verranno proposti un “percorso” di brani musicali eseguiti dal vivo da cantanti e strumentisti e letture di testi letterari proposti da attori. “Sarà un format inedito, appositamente pensato – viene spiegato in una nota – per la diffusione digitale e per la fruizione domestica, davanti agli schermi di televisori, computer, tablet e smartphone”. L’obiettivo è quello di condividere “i sentimenti profondi che scrittori e poeti di epoche diverse hanno saputo interpretare in modo universale, travalicando la contingenza di un dato momento storico per giungere fino a noi”.

“La scelta sia dei testi letterari che dei brani musicali, insieme alle testimonianze, vuole veicolare un messaggio di speranza”, sottolinea mons. Farinella: “In questo momento, nuovamente difficile e oscuro per tutti, in cui sembrano prevalere la paura e l’incertezza, vogliano testimoniare la speranza che nasce dall’attesa del compimento di un Salvatore promesso”. “Durante il primo periodo di lockdown – gli fa eco il rettore del santuario, don Michele Berchi – è emerso il terrore che tutti i nostri impegni e le nostre attività in fondo non fossero che riempitivi di un grande vuoto. In questa paura, che stiamo vivendo tuttora, tuttavia c’è una speranza in noi che resiste ‘contro ogni speranza’ e che ci accomuna tutti e che, anche oggi, in questi momenti bui, ci apre al grande annuncio del Natale”. L’evento verrà diffuso in diretta tv su Retebiella, in streaming sul sito web del santuario e sulla pagina Facebook.