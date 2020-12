Coronavirus-Covid-19: Genova, domani un dibattito interreligioso con l’arcivescovo Tasca

Domani, domenica 6 dicembre, alle 16 nel salone dell’episcopio di Genova si terrà un confronto sul tema della pandemia. Al dibattito, che per motivi legati all’emergenza sanitaria potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube de Il Cittadino e sui siti www.ilcittadino.ge.it e www.chiesadigenova.it interverranno mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova; Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità ebraica di Genova; Alfredo Maiolese, imam della comunità musulmana di Genova; don Andrea Villafiorita, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, e don Paolo Fontana, presidente della Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.