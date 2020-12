Immacolata: Bolzano-Bressanone, il vescovo Muser invita tutta la comunità a “unirsi in una grande rete di preghiera”

Il vescovo Ivo Muser invita i fedeli a un momento di riflessione personale e comunitaria martedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione. Anche il Santissimo sarà esposto nel pomeriggio dell’8 dicembre dalle 14 nelle cattedrali di Bressanone e Bolzano, nelle chiese parrocchiali e delle congregazioni, nei santuari, nelle cappelle degli ospedali, delle case di riposo e delle comunità religiose, per consentire un momento di riflessione personale e comunitaria dei fedeli. “In questa solennità chiedo a tutti di unirsi in una grande rete di preghiera diocesana, nei modi possibili a ciascuna e ciascuno di noi. Prendersi questo momento sia un segno di fiducia, che ci unisce in un tempo difficile e impegnativo”, sottolinea mons. Muser. Anche da casa ci si può mettere in rete e pregare per sé e per gli altri.

La data scelta per questo momento di riflessione nell’epoca del Covid è anche simbolica: l’8 dicembre di 55 anni fa si chiudeva il Concilio Vaticano II (1962-1965) e cinque anni fa, nella stessa data, si è concluso il Sinodo diocesano. Sempre nella solennità dell’Immacolata, martedì 8 alle 6.30 nel duomo di Bressanone il vescovo celebra la Messa Rorate, la liturgia eucaristica votiva della Beata Vergine Maria, presenza fondamentale nel tempo di Avvento.