Diocesi: Grosseto, domani inaugurazione del presepe monumentale di Montepescali. Tempo di preghiera con mons. Cetoloni

Una tradizione che si rinnova da quasi trent’anni: è il presepe monumentale che ogni anno viene allestito nella chiesa dei Ss. Stefano e Lorenzo a Montepescali (diocesi di Grosseto). “Un lavoro di paziente ed abile maestria artigianale, portato avanti dagli Operai della chiesa, un’antica istituzione risalente al periodo del comune di Montepescali, nata per lavorare alla edificazione della comunità e al decoro delle chiese”, spiega un comunicato della curia diocesana. “Ogni anno la rappresentazione della sacra natività ha un taglio ben preciso, che – partendo dalla meditazione di un passo della Scrittura – ne cala il senso nel tempo che stiamo vivendo, per offrire un messaggio che vada anche oltre la bellezza estetica dell’opera. E ogni anno, nel tempo del Natale, nel bellissimo borgo che vigila sulla piana maremmana salgono centinaia di persone per ammirare questa vera opera d’arte sacra”. Il presepe 2020 sarà inaugurato domani, domenica 6 dicembre, quando la comunità di Montepescali festeggerà san Nicola, titolare della parrocchia. Il ritrovo, alle 16.30, nella chiesa parrocchiale di san Niccolò dove il vescovo Rodolfo Cetoloni presiederà un tempo di adorazione. Da lì, poi, il trasferimento nella chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo per la benedizione e l’inaugurazione del presepe. Recentemente questa esperienza è diventata un libro fotografico “Montepescali e il suo ‘Presepe’” in cui viene ripercorsa la storia di questo momento di evangelizzazione.