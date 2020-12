Diocesi: Aosta, domani la Giornata del seminario. Mons. Lovignana, “occasione di preghiera per nuove vocazioni sacerdotali e di sensibilizzazione”

“Sono convinto che non manchino nelle nostre comunità giovani che vanno interrogandosi su un possibile dono della loro vita al Signore per il servizio dei fratelli nel sacerdozio. Hanno bisogno di essere sostenuti e incoraggiati da un supplemento di luce e di forza dello Spirito Santo. Noi tutti lo chiediamo con la nostra preghiera perseverante”. Lo ha scritto il vescovo di Aosta, mons. Franco Lovignana, in una lettera inviata a parroci, amministratori parrocchiali e superiori di comunità religiose con chiese aperte ai fedeli per spiegare il perché dopo essersi “interrogato se fosse il caso di sospenderla” ha deciso che domenica 6 dicembre sia celebrata in tutte le parrocchie della diocesi la Giornata del seminario. “Vorrei venisse celebrata soprattutto come Giornata di preghiera perché il Signore conceda alla nostra diocesi nuove vocazioni sacerdotali e come Giornata di sensibilizzazione all’importanza del ministero sacerdotale”, l’intenzione del vescovo che esorta: “Invitiamo i fedeli a pregare e preghiamo noi stessi assieme alle nostre comunità perché il Signore si muova a pietà di noi”. “In considerazione della concentrazione di Giornate obbligatorie in queste ultime settimane, stabilisco che per quest’anno sia sospesa la richiesta di offerte, ovviamente – conclude mons. Lovignana – senza impedire che chi lo desidera faccia pervenire ugualmente il suo contributo al seminario”.