Solidarietà: Ail, tornano le Stelle di Natale nonostante l’emergenza sanitaria

Da oggi, sabato 5, e fino a martedì e 8 dicembre tornano come da tradizione le Stelle di Natale Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 32ª edizione. “Si rinnova – si legge in una nota – l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione che in questa occasione, a causa dell’emergenza sanitaria, assume un significato ancor più speciale. Ail porta avanti la sua missione attraverso il prezioso simbolo che da tanti anni l’accompagna: le Stelle di Natale. Quest’anno a causa della pandemia, l’Associazione non potrà garantire lo svolgimento della manifestazione secondo le consuete modalità, Ail però non si ferma e raddoppia il suo impegno”. I cittadini oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte sezioni Ail e dai primi di dicembre su Amazon.it, potranno ricevere anche una dolce Stella di cioccolato finissimo (al latte e fondente con nocciole Igp Piemonte) denominata “Sogni di cioccolato”. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale Ail o i Sogni di cioccolato è di 12 euro. Dal 1° al 15 dicembre sarà inoltre possibile donare da rete fissa e mobile al numero 45582 per sostenere le cure domiciliari dell’Associazione e consentire ai pazienti ematologici di continuare a casa le cure iniziate in reparto. Per sostenere Ail basterà inviare un Sms da cellulare per donare 2 euro o chiamare da telefono fisso per donare 5 o 10 euro. Per sapere dove trovare le Stelle e sostenere Ail: www. ail.it.