Diocesi: Sassari, nel pomeriggio incontro online tra l’arcivescovo Saba ed i sindaci del territorio

Nel pomeriggio di oggi, alle 16.15, l’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, incontrerà i sindaci del territorio in un un appuntamento online sulla piattaforma Zoom. Al videocollegamento parteciperanno in presenza, insieme all’arcivescovo, il prefetto di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, l’amministratore straordinario della Provincia, Pietro Fois, il sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus, ed il vicepresidente della Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni”, Sergio Porcu. Per tutti sarà possibile seguire la diretta streaming del dibattito moderato dalla giornalista Daniela Scano, caporedattore de La Nuova Sardegna, sul canale YouTube della diocesi, e conoscere così i temi toccati dal nuovo Messaggio alla città e al territorio “Abbattere i muri dell’isolamento. Per costruire una nuova ‘fraternità sociale’”. Il Messaggio integrale sarà quindi consegnato ai fedeli in occasione della solennità di San Nicola, patrono della città di Sassari.

Attraverso una pagina del sito web diocesano sarà possibile interagire e proporre alcune domande ai partecipanti, compilando un apposito form.