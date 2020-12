Infanzia: Save the Children, il 10 dicembre in diretta streaming premiazione di TuttoMondo Contest, concorso artistico per under 21

In concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti umani, si terrà giovedì 10 dicembre l’evento di premiazione della settima edizione di TuttoMondo Contest, il concorso artistico a tema per opere audio-visive, fotografia e narrazione rivolto ai giovani fino ai 21 anni di età e promosso da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro. L’appuntamento è dalle 17 alle 18.30 in diretta sui canali YouTube e Facebook di Save the Children: “Una premiazione particolare quella di quest’anno, in streaming – spiega una nota – per via delle restrizioni legate al Covid, con i giurati e i finalisti del concorso che saranno collegati in diretta e la possibilità per tutti coloro che lo vorranno di seguire l’iniziativa comodamente da casa o dai loro dispositivi mobili”. Tema portante della settima edizione di TuttoMondo Contest i diritti delle bambine e delle ragazze: oltre 140 le opere inviate dai partecipanti, ognuna delle quali racconta e rappresenta “il mondo con occhi di ragazza”. Tre le categorie in concorso: Controcampi (audiovisivo), Il mondo oltre il selfie (fotografia), Scrivo quindi so(g)no (narrativa). A premiare i vincitori e le vincitrici una giuria composta da Cristina Comencini per l’audiovisivo, Fabio Lovino per la fotografia e Chiara Gamberale per la narrativa. Alla miglior opera nelle categorie in concorso inviata da bambini e bambine verrà inoltre consegnato da Francesca Valla il premio Generazione Alpha. Ai vincitori verranno assegnate delle gift card del valore di 500 euro ciascuna per l’acquisto di attrezzatura audiovisiva, fotografica e musicale e/o la frequenza a corsi di specializzazione. La diretta sarà visibile sui canali Facebook e YouTube di Save the Children.