Diocesi: L’Aquila, rinviate le celebrazioni per il centenario della Serva di Dio Anfrosina Berardi

A causa della pandemia in corso sono state rinviate a data da destinarsi le celebrazioni per il centenario della nascita della serva di Dio Anfrosina Berardi. Lo rende noto la parrocchia di San Marco di Preturo, che custodisce le spoglie mortali della Serva di Dio, la quale aveva programmato varie iniziative anche con la presenza del cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell’Aquila, per domani, 6 dicembre, anniversario della nascita. “Per permettere una più ampia partecipazione di fedeli, la parrocchia, d’intesa con l’arcidiocesi, ha deciso di rinviare le manifestazioni programmate”. Il mensile diocesano “Vola”, intanto, per celebrare il centenario della serva di Dio, pubblica a puntate, a partire dal numero di dicembre, la vita della giovane morta in odore di santità. Lo scorso anno l’arcidiocesi aveva provveduto anche alla ristampa della biografia integrale della giovane Anfrosina.