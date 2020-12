Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, 10° anniversario ordinazione del vescovo Angiuli. Mons. Nuzzo, “sollecitati a essere Chiesa generativa”

“È quanto mai vero il classico proverbio: l’uomo propone e Dio dispone! Avevamo pensato di organizzare un bel momento di festosa comunione ecclesiale per commemorare il suo 10° anniversario di ordinazione episcopale; purtroppo le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno fatto slittare ad altra data l’evento celebrativo”. Lo ha affermato ieri sera mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, al termine della celebrazione per i dieci anni dall’ordinazione del vescovo Vito Angiuli, nella cattedrale di Ugento. La messa è stata diffusa attraverso i social media e con la trasmissione televisiva in diretta di “Antenna Sud live” su Canale 90. “Facendomi interprete dei sentimenti augurali di tutta la comunità diocesana, e di tutte le istituzioni civili, scolastiche e militari che operano sul territorio, vorrei introdurmi – ha affermato Nuzzo – con le sue parole di saluto al termine del solenne rito di ordinazione nella chiesa cattedrale di Bari, in quel pomeriggio del 4 dicembre: Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca, sei piccola, ma sei bella! Di quale bellezza risplende la nostra Chiesa? Un fascino tutto particolare esercitano la bellezza del territorio e le qualità umane della nostra gente…”. “Non è il momento questo di fare un bilancio, ma voglio ricordare come in questo decennio – ha aggiunto mons. Nuzzo – lei ci abbia sollecitati, con il suo illuminato magistero e la sua feconda azione pastorale, ad essere una Chiesa generativa, bella, attraente, che si impegna a vivere una forma di vita meravigliosa e, quale comunità educante, indica alle nuove generazioni, la vita nuova del Vangelo”.