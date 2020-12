Papa Francesco: approvato il nuovo statuto dell’Autorità di supervisione e informazione finanziaria

foto SIR/Marco Calvarese

“Dalla data odierna sia mutato il nome dell’‘Autorità di informazione finanziaria’ in ‘Autorità di supervisione e informazione finanziaria’, il cui nuovo Statuto contemporaneamente approvo”. Lo stabilisce Papa Francesco nel Chirografo pubblicato oggi. “Nella complessiva riforma voluta da Papa Francesco per la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano, finalizzata ad una maggiore trasparenza e al rafforzamento dei controlli in ambito economico-finanziario, il Santo Padre – si legge in un comunicato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede – ha approvato il nuovo Statuto dell’Autorità di informazione finanziaria, che, dalla data odierna, si chiamerà ‘Autorità di supervisione e informazione finanziaria’ (Asif)”. “La revisione – viene precisato – si è resa necessaria sia per allineare lo Statuto ai compiti effettivamente assegnati all’Autorità – oltre alla originaria funzione di intelligence finanziaria e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l’Autorità esercita dal 2013 anche l’attività di supervisione sullo Ior – sia per dare corso ad alcuni significativi cambiamenti organizzativi”. “Oltre alla nuova denominazione – viene spiegato –, tra le principali novità vi è una rinnovata distribuzione di ruoli tra presidenza e direzione – di natura strategica per la prima, finalizzato all’efficacia ed efficienza operativa per la seconda – nonché l’istituzione di una nuova unità, dedicata alla ‘Regolamentazione e Affari legali’”.