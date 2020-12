Diocesi: Novara, da domani “Attesa… se non ora quando?”. Su Zoom la proposta spirituale di Avvento per i giovani

Prenderà il via domani, domenica 6 dicembre, la proposta spirituale “Attesa… se non ora quando?” promossa dalla diocesi di Novara per i giovani del territorio. In programma quattro incontri di preghiera e riflessione, in modalità on line grazie alla piattaforma Zoom (dalle 19 alle 19.45), guidati da alcuni sacerdoti degli oratori novaresi e dal vescovo Franco Giulio Brambilla che aiuteranno a vivere il tempo di Avvento e del Natale.

Il primo appuntamento vedrà protagonista don Andrea Vigliarolo, vicario parrocchiale di Sant’Agabio in Novara, mentre il secondo (il 13 dicembre) sarà condotto da don Matteo Balzano, vicario parrocchiale di Castelletto Ticino. Il vescovo Brambilla guiderà il momento di preghiera per i giovani domenica 20 dicembre, accompagnando i giovani in un momento di preparazione al Natale sul tema “Prostatisi lo adorarono”. Chiuderà il ciclo “Attesa… se non ora quando?” l’incontro del 3 gennaio 2021, che sarà tenuto da don Samuele Pizzolato, vicario parrocchiale di Gravellona Toce.