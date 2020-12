Tv2000: il palinsesto della settimana dal 7 al 13 dicembre

La settimana di Tv2000 7-13 dicembre 2020:

In evidenza:

Lunedì 7 dicembre parte in prima serata la miniserie di Jon Voight L’arca di Noè .

. Martedì 8 dicembre, in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, in diretta alle 10 la Messa da Loreto , alle 12 l’Angelus con Papa Francesco e la sera appuntamento speciale con il Rosario nella Chiesa Santa Maria della Concezione dei cappuccini di Roma, con mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei. A seguire alle 21.50 il film Bernadette , di Jean Delannpoy.

PRIMA E SECONDA SERATA

lunedì 7 dicembre

Ore 21.10 – L’Arca di Noè (miniserie), di Jon Voigh. Parte 1

In seconda serata – Documentario Eccomi

Storie di sacerdoti che oggi si dedicano ai lontani e agli emarginati, e che mai avrebbero immaginato di vivere questo ministero. Don Alfredo De Marsico, 59 anni, romano, missionario, itinerante del Cammino Neocatecumenale in Messico. Una chiamata arrivata per caso molti anni prima, in età adolescenziale: un lungo cammino di conversione lo porta a diventare da hippy solitario, coinvolto nelle rivolte studentesche degli anni ’70, a presbitero per la Nuova Evangelizzazione.

Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte (Firenze), monaco benedettino. Dopo un periodo giovanile di lontananza dalla Chiesa, durante una notte di Natale assiste a una messa che gli cambia la vita, fino a farlo entrare in monastero.

martedì 8 dicembre

Ore 21 – Prega con noi: il Rosario con mons. Stefano Russo

Ore 21.10 – Bernadette, di Jean Delannoy

mercoledì 9 dicembre

Ore 21.10 – Benedetta economia!

giovedì 10 dicembre

Ore 21.10 – L’ultima estete. Ricordi di un’amicizia, di Pete Jones

venerdì 11 dicembre

Ore 21.10 – Film – Se ci credi, di Alan Metzger

Ore 22.40 – Effetto notte

A tu per tu con Fabrizio Gifuni. L’attore si racconta tra cinema e vita privata.

In seconda serata – Retroscena

sabato 12 dicembre

Ore 21.10 –Film, Ciclo Il cinema in famiglia – Il mio amico a quattro zampe, di Waym Wang

In seconda serata – Today

Nobel al WFP, il mondo ha fame – Il Premio Nobel per la Pace 2020 – consegnato il 10 dicembre al World Food Programm, l’agenzia ONU che combatte la fame nel mondo – giunge al termine di un anno in cui l’emergenza alimentare è aumentata per la pandemia e per i conflitti. Senza pace e stabilità, l’obiettivo Fame zero resterà irraggiungibile. E oggi, rispetto a un anno fa, sembra ancora più lontano.

Domenica 13 dicembre

Ore 20.00 – Verso Natale. Preghiera, Meraviglia, Bellezza.

percorso di preghiera e meditazione in preparazione alla nascita di Gesù. In onda nelle quattro domeniche di Avvento (29 novembre, 6 – 13 e 20 dicembre) e il 25 dicembre alle ore 20.

Ore 21.10 – Titanic (miniserie), di Robert Lieberman (prima puntata)

Week end

Sabato

ore 10.30 e 17.30 Caro Gesù. Insieme ai bambini – Il catechismo in famiglia

ore 14.30 Borghi d’Italia – Amandola (Fermo)

ore 15.20 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 20.50 Soul – Le interviste dell’anima

Domenica

ore 8.05 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 9.20 Buongiorno professore

ore 14.20 Borghi d’Italia – Anguillara Sabazia (Roma)

ore 15.20 Il mondo insieme di Licia Colò

ore 20.30 Soul – Le interviste dell’anima