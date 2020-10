Violenza sulle donne: Terre des Hommes, inaugurato a Parma lo sportello “Consultami – Spazio Indifesa”

È stato inaugurato ieri a Parma “Consultami – Spazio Indifesa”, il primo punto di ascolto e sostegno psicologico e legale rivolto a ragazze e donne vittime di violenza fisica, psicologica o economica di Terre des Hommes. Situato nel quartiere multiculturale San Leonardo di Parma, “Consultami – Spazio Indifesa” sarà, spiega una nota diffusa oggi, “uno sportello dedicato alla consulenza psicologica e legale rivolta a bambine e bambini, adolescenti, donne e famiglie del territorio e si avvarrà di un’ampia rete di professionisti e volontari. Oltre all’accoglienza e all’orientamento, l’offerta verrà estesa grazie a eventi, attività e laboratori per guidare l’utente attraverso una presa di consapevolezza e valorizzazione delle proprie risorse”.

“Questo nuovo sportello rappresenta un presidio fondamentale per il supporto delle ragazze e delle donne vittime di abusi fisici, psicologici ed economici, per questo l’abbiamo voluto chiamare ‘Spazio Indifesa’, dal nome della campagna che ormai da nove anni portiamo avanti per la protezione delle bambine e le ragazze – dichiara Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes -. Mi auguro che sia solo il primo di tanti altri dislocati in tutta Italia”.

“Come Punto Parma Terre des Hommes siamo onorati di poter far parte del primo ingranaggio di una macchina di aiuti molto più grande a supporto dei soggetti più vulnerabili – afferma Antonella Darcante, coordinatrice del Punto Parma Terre des Hommes -. Grazie anche alla sinergia con le altre associazioni presenti sul territorio di Parma, il progetto ‘Consultami – Spazio Indifesa’ si prefigge l’obiettivo di diventare uno sportello di ascolto per famiglie, donne, bambini e adolescenti tra eventi, laboratori e consulenze psicologiche e legali al servizio della comunità”.