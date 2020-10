Diocesi: Acireale, al vescovo Raspanti il premio per la cultura Pennino d’Oro come “Eccellenza siciliana”

Consegnato dall’associazione Ideali di Giustizia e Verità a mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, il premio “Pennino d’Oro” e la spilla dell’associazione per “i suoi innumerevoli lavori culturali”.”Siamo onorati di averlo premiato come ‘Eccellenza siciliana’ – spiega la presidente Carmen Privitera -. Si è sempre distinto nella comunità, dimostrando cristianamente impegno verso i più deboli senza dimenticare l’impegno culturale di cui necessita la nostra comunità. Abbiamo chiesto al vescovo di benedire il nostro nuovo lavoro che doneremo alla comunità di Acireale, un nuovo libro dedicato a San Sebastiano che raccoglie le preghiere al patrono, tradotte in vernacolo e in italiano”.

Alla consegna hanno presenziato il cavaliere Francesco Tartareso e la poetessa Agata Palumbo in rappresentanza della Fidapa di Paternò. “Al termine dell’incontro, mons. Raspanti ha elogiato Carmen Privitera, per il suo incessante lavoro dedicato a tutti i santi della Sicilia”, si legge in una nota dell’associazione. Nei giorni scorsi aveva ricevuto il premio, tra gli altri, anche il giornalista enogastronomico e presidente nazionale di Ristoworld Italy, associazione di turismo e made in Italy, Marcello Proietto di Silvestro.