Sanità: Aris, ripresa la trattativa per il rinnovo del Ccnl dei medici rappresentati dall’Anmirs

Piena parità di trattamento economico tra medici del servizio pubblico e medici dell’ospedalità classificata privata. L’Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari), si legge in una nota diffusa oggi, accogliendo le richieste del personale medico impegnato a svolgere la propria attività professionale negli ospedali gestiti da enti e congregazioni religiose, ha avviato la ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria rappresentata dall’Anmirs, manifestando la piena disponibilità a riconoscere, e quindi adottare, i valori tabellari previsti dall’ultimo Ccnl dei colleghi che lavorano nel pubblico. Le delegazioni di Aris ed Anmirs, dopo circa un anno di interruzione, hanno ripreso il dialogo ieri, martedì 20 ottobre. Auspicio dell’Aris è che “al gesto di piena responsabilità messo in campo per arrivare ad una rapida conclusione della trattativa risponda un gesto di altrettanta responsabilità da parte dei medici, manifestando la volontà di proseguire il percorso negoziale intrapreso”.