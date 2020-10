Coronavirus Covid-19: ministero Difesa mette in campo 200 drive-through per 30mila tamponi al giorno

(foto ministero della Difesa)

Parte dal prossimo fine settimana “Operazione Igea”, contributo messo in campo dal ministero della Difesa grazie al quale saranno operative in Italia circa 1.400 unità, distribuite in 200 squadre, in grado di eseguire fino a 30mila tamponi al giorno. L’operazione è condotta da squadre interforze, composte da personale di tutte le Forze armate, ed ogni squadra delle 200 drive-through-Difesa sarà composta da 1 medico, 2 infermieri, 2 autisti e 2 Carabinieri o personale del corpo della Polizia di Stato che assicureranno il corretto svolgimento delle attività e il mantenimento dell’ordine pubblico, attivandosi con preavviso di 24-48 ore dal momento in cui il ministero della Salute indicherà le località. “La Difesa è in campo dall’inizio di questa emergenza e ha messo a disposizione da subito tutte le sue capacità e mezzi”, ha ricordato il ministro Lorenzo Guerini: “Anche in questa fase, gli uomini e le donne di tutte le Forze armate continueranno ad operare al servizio dei cittadini con impegno e determinazione”. Entro la fine del mese saranno inoltre messi a disposizione per incrementare le capacità di analisi dei tamponi, altri 12 i laboratori analisi della Difesa che saranno in grado di eseguire circa 19mila test settimanali, oltre a quelli già disponibili oggi presso l’ospedale militare Celio di Roma, l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma, il Centro medico ospedaliero di Milano e il Dipartimento di medicina legale di Padova. Entro il prossimo fine settimana saranno operativi ulteriori 2 laboratori, uno nel Centro ospedaliero militare di Taranto e uno nell’infermeria presidiaria della Marina militare di Augusta, ed altri 5 entro fine mese a La Spezia, Cagliari, Messina, Ancona, Napoli e Milano.