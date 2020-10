Coronavirus Covid-19: Acli, “coprifuoco necessari” ma serve anche un “dibattito sulla progettazione del futuro del Paese”

“I coprifuoco adottati da alcune Regioni sono condivisibili se hanno la finalità di sollecitare le responsabilità individuali di ogni cittadino nel contenimento del virus altrimenti si rischia di mettere in campo una misura sterile e inutile”. Così il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, commenta la decisione di alcune Regioni, come Lombardia e Campania, di attuare, già da questo fine settimana, dei lockdown a orario.

“Il Covid-19 uccide con il virus ma anche con la paura di curarsi che ci tiene lontani dalle strutture sanitarie. Ecco perché oggi dobbiamo fare appello alla coscienza di ogni cittadino affinché il tema della salute sia prioritario rispetto a tutte le altre esigenze”, aggiunge Gianluca Budano, consigliere di Presidenza nazionale Acli con delega alle Politiche della salute e della famiglia. “Abbiamo piena fiducia nelle Istituzioni e nella comunità scientifica a tutti i livelli mentre guardiamo con preoccupazione al poco spazio che viene dato al dibattito sulla progettazione del futuro del Paese, in particolare in materia di modello di sviluppo e politiche della salute nella direzione della prossimità e della sostenibilità, su cui impegnare ogni risorsa utile dal Recovery Fund al Mes, con il coinvolgimento dei cittadini a partire dal Terzo settore”, prosegue Budano, secondo cui “dobbiamo puntare sulla medicina del territorio che è stata tralasciata in questi mesi, nonostante l’emergenza abbia reso ancora più evidente quanto sia importante, e sulla prevenzione”.