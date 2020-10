Ecumenismo: card. Koch (Santa Sede), “Bartolomeo pioniere della coscienza ecologica, Costantinopoli e Roma Chiese sorelle”

“Come Andrea e Pietro erano fratelli così Costantinopoli e Roma sono Chiese sorelle”. Lo ha detto il card. Kurt Koch, presidente del Pontificio consiglio per la Promozione dell’Unità dei cristiani, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in Filosofia al patriarca Bartolomeo, stamani, alla Pontificia Università Antonianum di Roma. Tra le due Chiese – ha osservato il porporato – “esistono da molto tempo relazioni amichevoli, rese visibili dalle visite reciproche compiute da rappresentanti di entrambe le comunità di fede nelle rispettive feste patronali o nelle occasioni di particolare rilievo”. Rivolgendosi a Bartolometo, il card. Koch ha sottolineato che la sua scelta di venire a Roma per la cerimonia di inizio del pontificato di Papa Francesco è stata “un bel segno di amicizia matura”. “La partecipazione del patriarca ecumenico a una simile cerimonia così importante per la Chiesa cattolica è stata la prima nella storia delle relazioni ecumeniche tra Roma e Costantinopoli”.

Nelle parole del cardinale, il ricordo della scelta di Francesco di indicare il patriarca Bartolomeo come “pioniere e protagonista dell’approfondimento della coscienza ecologica delle nostre comunità di fede” all’inizio della sua enciclia Laudato si’. “Il Papa ha fatto questo nella consapevolezza ecumenica che noi cattolici possiamo imparare molto dalla tradizione di fede e dalla teologia ortodossa”.