Famiglia: parrocchia S. Anna in Vaticano, il centro Caritas attiva il servizio “Tutela del diritto alla vita e consulenza giuridica”

Il centro Caritas della parrocchia pontificia di S. Anna, nella città del Vaticano, ha attivato il servizio “Tutela del diritto alla vita e consulenza giuridica”. “Il servizio – precisa una nota – si propone di fornire un adeguato sostegno, morale e giuridico, a tutte quelle situazioni familiari in cui risulta leso il diritto alla vita, dal concepimento alla morte naturale, anche in conformità a quanto stabilito dalla lettera ‘Samaritanus Bonus’, sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita”.

Gli incontri mirano ad aiutare gli interessati o i loro familiari a “comprendere le ragioni, di origine economica, sociale o personale, che possono indurre ad intraprendere una scelta errata in caso di gravidanza indesiderata o difficile, come anche in caso di assistenza e cura al malato in una fase delicata o terminale”.

Durante il colloquio “si discute insieme sui possibili rimedi e soluzioni alternative e si valutano anche le conseguenze di tali scelte nella sfera psico-fisica, senza voler operare alcuna illegittima interferenza nelle decisione finale”.

“L’attività di consulenza, prestata da validi professionisti in modo gratuito, si svolge il martedì dalle ore 16 alle ore 17 e riguarda anche ogni questione attinente il diritto civile e di famiglia”, conclude la nota.