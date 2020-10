Ecumenismo: p. Perry (ministro generale Ofm), “da Bartolomeo un ispirato impegno a favore dell’ambiente”

“Oggi vogliamo esprimerle gratitudine per il suo ispirato impegno a favore dell’ambiente. Quell’ambiente che, con occhi di fede, riconosciamo essere opera dell’onnipotenza di Dio, amico dell’umanità”. Lo ha detto p. Michael Anthony Perry, ministro generale dell’Ordine dei Frati minori e gran cancelliere della Pontificia Università Antonianum, stamani, rivolgendosi al patriarca ecumenico Bartolomeo, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in Filosofia, presso l’ateneo. L’impegno auspicato nei confronti dell’ambiente è quello di “custodire e salvaguardare questo dono che da Dio abbiamo ricevuto e a Dio vogliamo restituire integro e, se possibile, migliorato dall’opera umana e da un utilizzo fraterno e responsabile a favore di tutti, soprattutto degli ultimi”.

Soffermandosi sull’espressione “ecologia integrale” di Papa Francesco nella Laudato si’, secondo p. Perry, essa definisce bene “una concezione attenta contemporaneamente alla cura dell’ambiente e delle società con uno sguardo globale consapevole che tutto è collegato nel piano provvidenziale di Dio”. “San Francesco ci insegna un tale sguardo unendo in un solo canto la lode per le creature e quella per l’umanità riconciliata”.

Infine, la consegna da parte del gran cancelliere del dottorato honoris causa al patriarca e le parole di gratitudine per “l’impegno da lei profuso per la cura della casa comune”. Con l’auspicio che il dottorato “le offra nuova energia per continuare il suo magistero”.