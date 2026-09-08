Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali sulle Regioni del Nord e del Centro. Allerta arancione in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna”

“Una vasta perturbazione di origine atlantica, in progressiva discesa dall’Europa settentrionale, dalla prossima notte inizierà ad interessare anche il nostro Paese, determinando un deciso aumento dell’instabilità a partire dalle Regioni settentrionali, con diffuse precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, dando luogo a rovesci di pioggia e raffiche di vento di forte intensità”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal mattino di domani, mercoledì 9 settembre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, in particolare nel settore centro-orientale, e Toscana”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 9 settembre, allerta arancione sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e su gran parte della Lombardia e del Veneto. Valutata, inoltre, allerta gialla in Trentino-Alto Adige, in Umbria e su settori di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria.

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