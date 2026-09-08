Ecumenismo: Loreto, a fine ottobre la visita del patriarca Bartolomeo I alla Santa Casa

(Foto santuario Loreto)

Il patriarca ecumenico Bartolomeo I, arcivescovo di Costantinopoli, visiterà la Santa Casa di Loreto lunedì 26 ottobre 2026. L’annuncio è stato dato questa mattina dal delegato pontificio, mons. Fabio Dal Cin, durante la liturgia per la Natività della Beata Vergine Maria. Il patriarca venererà la reliquia della Santa Casa e benedirà la nuova icona bizantina della Vergine, ispirata all’antica immagine custodita nel Santuario fino al 1400 e poi andata perduta. “Restituire alla Santa Casa l’icona della Vergine col Bambino nel linguaggio proprio dell’Oriente cristiano vuole essere un ‘piccolo e forte segno’ di comunione”, ha aggiunto il vescovo, richiamando la preghiera di Gesù “perché tutti siano una cosa sola” e l’urgenza della pace di fronte ai conflitti che feriscono l’umanità e l’Europa. Alla guida della Sede di Sant’Andrea Apostolo da oltre tre decenni, Bartolomeo I è una delle figure più autorevoli del panorama ecclesiale contemporaneo. La visita che rappresenta un vero “evento di grazia”, è stata calorosamente incoraggiata e benedetta da Papa Leone XIV durante l’udienza riservata al Delegato Pontificio lo scorso 5 gennaio. L’evento ecumenico del 26 ottobre sarà preceduto da un convegno di carattere teologico con riflessioni sul mistero dell’Incarnazione e sulla figura di Maria in prospettiva ecumenica che aiuterà a comprenderne il significato e la portata. Il convegno, dal titolo “La Madre del Verbo Incarnato e la Santa Casa: riflessioni teologiche e prospettive ecumeniche”, si svolgerà il 24 ottobre 2026 nella Sala Macchi al Palazzo Apostolico di Loreto. L’obiettivo è quello di approfondire la figura di Maria Madre del Verbo Incarnato con l’auspicio di riscoprire la Santa Casa come casa che accoglie tutti i cristiani nella diversità delle loro confessioni e tradizioni e tutti gli uomini. La relazione centrale del convegno sarà affidata al noto teologo mons. Piero Coda, segretario generale della Commissione teologica internazionale e professore emerito della Pontificia Università Lateranense. La Solennità dell’8 settembre è stata celebrata a Loreto all’insegna dell’unità e della pace. L’evento si è aperto nella Sala Macchi con il convegno, dedicato quest’anno al tema “Laicità e libertà religiosa: cultura e modelli costituzionali”. L’incontro ha ospitato la lectio magistralis di Federico Silvio Toniato, Segretario Generale del Senato della Repubblica. Durante la messa è stato lo stesso Toniato ad accendere la “Lampada della pace per il mondo”, simbolo della preghiera e dell’impegno quotidiano a servizio della pace. “Un gesto – come ha definito l’arcivescovo Dal Cin – che rinnova un’alleanza d’intenti tra cristiani, uomini di buona volontà e Istituzioni civili per costruire insieme la pace. La pace non è un’utopia astratta. Ha bisogno di chi crede che Gesù è davvero la nostra pace e che è l’indispensabile Salvatore di ogni sforzo di pace. Ma richiede anche la solidità delle Istituzioni, il rigore di chi le serve, la saggezza di chi legifera e della politica con la P maiuscola: quella nobile arte che cerca il bene di tutti, a partire dai più deboli e indifesi”.