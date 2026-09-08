Minori: Barletta, da giovedì 10 settembre la mostra “L’Arte di Accogliere”, storie e volti dell’affido e dell’adozione 

Sarà inaugurata giovedì 10 settembre, alle 18.30, nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Barletta la mostra intitolata “L’arte di accogliere – Storie di affido, adozione e Speranza”. L’iniziativa, promossa dal Forum delle Associazioni Familiari di Puglia insieme ad Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, vuole accendere i riflettori sul valore dell’accoglienza familiare e sul ruolo che affido e adozione possono svolgere nella vita dei bambini, delle famiglie e dell’intera comunità. Alla conferenza di apertura prenderanno parte, dopo i saluti istituzionali del Consigliere regionale Domenico De Santis e di Magdala Spinazzola, assessore al Welfare del Comune di Barletta, Adriano Bordignon, Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari; Cristina Riccardi, Vicepresidente del Forum e componente del Consiglio direttivo di Ai.Bi. – Amici dei Bambini ETS; e Giovanni Gallo, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia. Al centro dell’incontro ci sarà la necessità di rafforzare una cultura dell’accoglienza che non lasci sole le famiglie e che sappia coinvolgere istituzioni, associazioni e territori in una responsabilità condivisa. L’evento rientra nel progetto “CASA – Comunità, alleanze e solidarietà per l’accoglienza”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel corso della serata sarà inoltre presentato il nuovo Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Barletta-Andria-Trani, recentemente ricostituito.

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