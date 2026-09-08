Salute mentale: Telefono Amico Italia, torna la campagna “Non parlarne è 1 suicidio” per la Giornata mondiale prevenzione

(Foto Telefono Amico Italia)

In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, che ricorre il 10 settembre, torna la campagna “Non parlarne è 1 suicidio”, promossa da Telefono Amico Italia. Domenica 13 settembre, Telefono Amico Italia, con i suoi 800 volontari, scenderà nelle piazze per testimoniare l’importanza della prevenzione. In tante città italiane ci saranno gli stand dell’organizzazione dove ognuno potrà scrivere su un post-it qual è la propria risorsa personale per stare bene e affrontare gli alti e bassi della vita; tutti insieme andranno a riempire il “Salvadanaio del Benessere”, per ricordare quanto sia importante custodire la propria salute mentale.

Per diffondere il messaggio dell’importanza della prevenzione, inoltre, molte città illumineranno i loro monumenti di luce blu nella serata del 10 settembre: a Bassano del Grappa la Loggetta del Comune, a Mussolente (Vi) l’ufficio del sindaco, a Bergamo Porta San Giacomo, a Brescia Palazzo della Loggia, a Somma Lombarda il Palazzo comunale, a Ferno (Va) il vecchio municipio, a Mantova la Fontana di Corso Vittorio Emanuele II – Largo Pradella, a Modena la Fontana del Graziosi in Largo Garibaldi, a Bomporto (Mo) il Ponte sul Panaro, a Padova la Torre Campanaria di Palazzo Moroni, a Palermo il Teatro Massimo, a Parma il palazzo dell’Assistenza Pubblica, a Prato il Castello dell’Imperatore, la sede della Misericordia e dell’Istituto Diognastico Santo Stefano, a Reggio Calabria Palazzo Campanella e Palazzo San Giorgio, a Nettuno (Rm) il Palazzo comunale, ad Anzio (Rm) la fontana in piazza Pia e il monumento ad Angelita, ad Aprilia (Lt) la statua di San Michele in piazza Roma, a Sassari Palazzo della Città metropolitana, a Torino la Mole Antonelliana, a Udine via Mercatovecchio, a Jesolo la Biblioteca comunale e la scritta in piazza Drago, a Chioggia il Municipio, a Venezia Ca’ Farsetti e Ca’ Loredan, a Mestre il Municipio e la Torre Civica e ad Altavilla Vicentina (Vi) la sede comunale.

In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, anche alla luce del continuo aumento delle richieste di sostegno, l’organizzazione ha esteso il servizio di ascolto telefonico, che diventa attivo 24 ore su 24. Per la prima volta, dal 1° settembre, i volontari di Telefono Amico Italia sono disponibili sempre, 365 giorni all’anno e h24, per chi sperimenta una fragilità emotiva o si trova alle prese con un pensiero suicidario.