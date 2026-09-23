Rondine Cittadella della pace: apre il nuovo anno di formazione, scuole e istituzioni nel segno del dialogo

(Foto Rondine)

Due giornate per inaugurare un nuovo anno di formazione e di impegno educativo nel segno della trasformazione creativa dei conflitti. Il 25 e 26 settembre la Cittadella della pace di Rondine ospiterà l’avvio ufficiale dei percorsi World House, Sezione Rondine e Quarto Anno Rondine, riunendo giovani italiani e internazionali, docenti, dirigenti scolastici, università, istituzioni e rappresentanti della società civile. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Sezione Rondine. La scuola a dispersione zero”, sostenuto da Fondazione Cariplo nell’ambito del programma ZeroNeet, sarà caratterizzata da workshop, testimonianze, incontri istituzionali e momenti simbolici dedicati alla costruzione di relazioni capaci di trasformare il conflitto in occasione di crescita personale e collettiva. La prima giornata, venerdì 25 settembre, sarà dedicata soprattutto alla formazione e all’esperienza diretta. Nel pomeriggio sono previsti laboratori tematici guidati dal team dell’Area Scuola, dagli studenti internazionali della World House e dai formatori di Rondine Academy. Tra i momenti più significativi figura la firma di un protocollo d’intesa triennale tra Rondine e il Comune di Mondovì, finalizzato a promuovere coesione sociale, dialogo interculturale e cultura della pace attraverso il Metodo Rondine. Cuore dell’evento sarà sabato 26 settembre. Ad aprire la cerimonia saranno gli studenti della World House e il presidente e fondatore di Rondine, Franco Vaccari. Nel corso della mattinata sarà inaugurata anche la Giornata della Virtù Civile in Toscana, promossa dall’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli, che consegnerà una borsa di studio destinata a uno studente del progetto World House. Alle 10.30 prenderà ufficialmente il via il nuovo anno dello Studentato internazionale World House con l’intervento di Luca Verzichelli, direttore del Master in Conflict Management and Humanitarian Action dell’Università di Siena. Alle 11 l’attenzione si sposterà sulle Sezioni Rondine con gli interventi dell’assessore all’Istruzione della Regione Lombardia Simona Tironi, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana Luciano Tagliaferri e dell’assessore del Comune di Arezzo Lucia Tanti. Seguirà il tradizionale “Suono delle Campanelle”, collegamento simbolico con le scuole italiane che ospitano le Sezioni Rondine. Alle 11.45 sarà poi inaugurato il Quarto Anno Rondine, il percorso riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come sperimentazione per l’innovazione didattica, con l’intervento della docente dell’Università Cattolica Donatella Pagliacci. A chiudere la due giorni sarà l’inaugurazione del progetto “Peace is Inclusion”, realizzato grazie al contributo della Fondazione Bnl e dedicato all’accessibilità della Cittadella della pace.